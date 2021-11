"딸 결혼식 2주 앞두고"…화이자 접종 후 이틀만에 숨진 父

2차 접종 다음 날 복통·설사 호소



[아시아경제 나예은 기자] 50대 아버지가 딸의 결혼식을 2주 앞두고 화이자 2차 백신을 맞은 지 이틀 만에 숨졌다는 사연이 전해졌다.

지난 3일 청와대 국민청원에는 '아버지가 제 결혼식을 2주 앞두고 화이자 2차 백신을 맞고 돌아가셨습니다'라는 제목의 청원이 올라왔다. 청원인 A씨는 "아버지는 9월13일 화이자 백신 2차 접종을 맞은 다음 날 복통과 설사를 호소했고 그날 병원에서 진찰을 받은 뒤 몸살 약을 처방받고 귀가했다"고 설명했다.

이틀 뒤인 9월15일 평소와 달리 아침부터 아무런 기척이 없던 아버지는 심장이 멈춘 채 A씨의 할머니에게 발견됐다. A씨는 "자면서 얼마나 고통스러웠는지 두 주먹을 꼭 쥔 상태로 돌아가셨다"고 밝혔다.

이어 "아버지는 66년생으로 나이가 60도 안 되셨고 별다른 증상 없이 건강하게 잘 지내고 계셨다"며 "기저질환이 있었다고 해도 접종 후 이틀도 안 되어 돌아가셨으니 백신에 대한 의심을 간과할 수가 없어 부검을 의뢰했다"고 밝혔다.

그는 "부검에서 대동맥박리로 혈관이 터져 사망했다는 결과가 나왔다"며 "대동맥박리는 고혈압과 관련이 있지만 백신 접종 지침상 고혈압은 접종 제외 대상이 아니었다"고 말했다.

A씨는 "경찰서와 질병관리청에서는 인과성에 대한 결과는 늦게 나온다고만 통보하고 아무런 연락도 없다"며 당국이 무책임한 태도를 보인다고 지적했다.

특히 "정부는 줄줄이 나오는 백신 부작용 피해자들에게 기저질환과 연관 지으며 인과성이 없다고만 단정 짓고 국민들에게 무작정 백신을 권고하고 있다"며 "건강했던 많은 사람들이 정부만을 믿고 백신을 맞고 원인도 모른 채 부작용에 시달리고 사망하는데 그 원인이 백신과 인과성을 인정받기 힘들다는게 너무나도 어처구니가 없다"고 토로했다.

한편 현재 해당 청원은 4일 오후 3시 기준 참여 인원 2700명을 넘어섰다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr