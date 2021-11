김정권 감독 연출 로맨틱 코미디

넷플릭스는 오리지널 시리즈로 '연애대전'을 준비한다고 4일 전했다. 남자에게 병적으로 지기 싫어하는 여자와 여자를 병적으로 의심하는 남자가 서로를 치유하는 내용의 로맨틱 코미디다. 출세에 목마른 여성 변호사 여미란은 김옥빈, 연애라면 질색인 남성 남상호는 유태오가 각각 연기한다. 각본은 드라마 '올드 미스 다이어리', '내 아이디는 강남미인' 등을 쓴 최수영 작가가 맡는다. 메가폰은 영화 '바보'와 '동감'을 연출한 김정권 감독이 잡는다.

