경찰, '소화약제 누출사고' 관련 감리 업체 등 2곳 압수수색

[아시아경제 유병돈 기자] 경찰이 서울 금천구 가산메트로지식산업센터 신축 공사 현장에서 발생한 소화약제 누출 사고와 관련해 업체 2곳에 대해 압수수색을 실시했다.

서울 금천경찰서는 4일 오후 1시 20분께부터 사고 원인 규명 등을 위해 가산메트로지식산업센터 등 2곳에 대한 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.

경찰에 따르면 다른 1곳은 안전 감리와 관련된 민간 업체로 알려졌다.

경찰 관계자는 "압수물 분석 등을 통해 사고원인을 규명하고 소화 시설의 적절성과 안전 수칙 준수, 안전교육 이행, 대피 시 조치의 적절성 여부 등에 대해 엄중하게 수사할 예정"이라고 말했다.

한편 지난달 23일 오전 8시 52분께 가산메트로지식산업센터 신축 공사 현장 지하에서는 이산화탄소를 뿜는 무게 58㎏, 용량 87ℓ의 약품이 누출되면서 사망자 4명을 포함해 총 21명의 사상자가 나왔다.

경찰은 금천경찰서에 20여명 규모의 전담팀을 편성해 수사 중이다. 아직 이 사고와 관련해 입건된 경우는 없는 것으로 파악됐다.

