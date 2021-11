코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로

[아시아경제 이민지 기자] 개인들의 순매도 규모가 커지면서 코스피가 오후들어 상승폭을 줄이고 있다. 코스닥지수는 외국인과 개인의 매도세에 하락 전환했다.

4일 오후 1시 30분 코스피는 전 거래일 대비 0.49%(14.70포인트) 오른 2990.41을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.85%(25.21포인트) 상승한 3000.92로 장을 출발해 1%대 강세를 보였지만 오후들어 상승폭을 줄여나가고 있는 모습이다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 6111억원어치 주식을 시장에 내다 팔았고 외국인과 기관은 각각 2092억원, 3928억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,900 전일대비 500 등락률 +0.71% 거래량 7,976,025 전일가 70,400 2021.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 후속 크게 터질 "원전 숨은 황금株""고객사 명단 빼도 된다"…美, 완화된 반도체 정보제출 압박 삼성전자, CJ와 고화질 영상 표준 기술 적용 콘텐츠 확대 close 는 오전보다 상승폭이 축소된 7만900원(0.71%)에 거래됐다. 이어 SK하이닉스(1.42%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 413,000 전일대비 10,500 등락률 +2.61% 거래량 413,398 전일가 402,500 2021.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’내년 증시 키워드 '전약후강, 현차삼전, 메타버스' close (2.61%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 130,500 전일대비 6,000 등락률 +4.82% 거래량 5,021,424 전일가 124,500 2021.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승카카오, 보통주 4만3512주 처분 결정 close (4.82%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 787,000 전일대비 3,000 등락률 +0.38% 거래량 206,092 전일가 784,000 2021.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승LG에너지솔루션, 배터리 원료 구매부터 ESG 실천한다 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승 close (0.38%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 749,000 전일대비 17,000 등락률 +2.32% 거래량 200,778 전일가 732,000 2021.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승[클릭e종목]"에코프로비엠, 2024년 순이익 3000억원 전망…목표가↑" close (2.32%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 5,000 등락률 +2.40% 거래량 878,071 전일가 208,500 2021.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승현대차그룹, 300억 투자 서울대와 배터리 공동연구센터 설립 close (2.64%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,800 전일대비 1,800 등락률 +2.12% 거래량 1,332,661 전일가 85,000 2021.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승최태원 "韓기업이 EU 탄소저감 돕겠다"…동유럽 교류 늘린다(종합)[클릭e종목] "기아, 이익률 개선 뚜렷…칩부족 해소에 기대↑" close (2%) 등은 상승 마감했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.28%(2.85포인트) 하락한 1002.15를 가리키고 있다. 코스닥지수는 이날 0.76%(7.62포인트) 오른 1012.62로 상승 출발했지만 이내 하락전환하며 약세를 이어가고 있다. 투자자동향을 보면 기관 홀로 303억원어치 주식을 사들였고 외국인과 개인은 각각 428억원, 46억원어치 주식을 시장에 내놓았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어가 전 거래일 대비 0.36% 하락했고 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 102,000 전일대비 3,000 등락률 -2.86% 거래량 529,394 전일가 105,000 2021.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승팔팔한 게임 VS 골골한 바이오 close (-3.05%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 163,600 전일대비 26,400 등락률 -13.89% 거래량 2,174,505 전일가 190,000 2021.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승[클릭 e종목]"위메이드, 미르4·위믹스 잠재력 선반영…밸류에이션 고민 필요"너도나도 ‘NFT’…확인 필요한 리스크 close (-11.42%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 42,100 전일대비 350 등락률 -0.82% 거래량 419,728 전일가 42,450 2021.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승팔팔한 게임 VS 골골한 바이오수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감 close (-0.94%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 118,900 전일대비 1,200 등락률 -1.00% 거래량 79,295 전일가 120,100 2021.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승팔팔한 게임 VS 골골한 바이오기관·외국인 동반 매수…코스피 강세 지속 close (-0.92%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,000 전일대비 600 등락률 -0.36% 거래량 107,412 전일가 166,600 2021.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복 close (-0.24%) 등이 내림세를 보였다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr