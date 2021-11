광주 서구 ‘하반기 종목별 생활체육대회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 코로나19 단계적 일상회복을 위한 하반기 종목별 생활체육대회를 개최한다고 4일 밝혔다.

서구는 총 19개 종목대회(11월 15종, 12월 4종)를 추진할 예정으로 지난 1일 발표된 시행된 광주광역시 제1차 코로나19 단계적 일상회복 방침에 따라 철저한 방역관리 계획 하에 진행하기로 했다.

대회 참여인원을 관리하면서 종목별 협회가 ▲코로나 관련 참가선수 자격 제한 ▲마스크 착용 후 발열체크 ▲대인간 이격거리 확보 ▲함성 자제 등 세부적인 기본방역수칙 관리계획을 수립토록 했으며 대회별 감염관리책임자를 지정해 코로나19 확산 방지에 만전을 기하겠다.

서구체육회(회장 정천규) 및 각 산하 종목별협회가 함께하는 이번 체육대회는 개최를 통해 코로나19로 위축됐던 생활체육의 저변을 다시 한번 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

서구 관계자는 “정부 방침에 따른 철저한 기본 방역수칙 준수가 무엇보다 기본이 돼야 한다”며 “세부 방역계획수립 및 규정에 입각한 보조단체 지도·점검에 만전을 기하겠다”고 말했다.

종목대회 개최일정에 따라 가장 먼저 제24회 서구청장기 생활체육 테니스 대회가 오는 6일 화정동 월드테니스장에서 개최될 예정이다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr