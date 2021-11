롯데홈쇼핑, 김장 대축제 행사…"김치냉장고 할인·김치 무료배송"

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 6일부터 다음달 31일까지 ‘대한민국 김장 대축제’ 특집전을 진행한다고 4일 밝혔다.

TV홈쇼핑에서는 행사 상품을 구매한 고객에게 추첨을 통해 1000만원 상당의 적립금을 제공한다. 이달 ‘위니아딤채’를 약 20회 집중 편성하고, 신상품 및 인기 모델을 단독 세일, 방송 최저가로 선보인다. 오는 6일 ‘최유라쇼’에서는 업계 최초로 선보이는 ‘22년형 5룸 스탠드형 김치냉장고’ 신상품을 단독으로 최대 70만원 할인 판매한다. 9일에는 김장김치와 곁들여 먹을 수 있는 식품들을 조리할 수 있는 ‘내린 편백찜기’와 ‘평창 고랭지 담금채 포기김치’를 선보인다.

모바일 애플리케이션(앱)에서는 비비고, 아워홈 등 유명 가정간편식 브랜드의 다양한 김치들을 무료배송, 할인 판매하는 ‘2021 김장김치 특집전’을 진행한다. 온라인몰 롯데아이몰에서는 김장에 필요한 모든 상품을 총망라해 판매하는 ‘김장하는 날’ 특집전을 운영한다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “올해 이른 추위를 고려해 예년 보다 김장 특집을 앞당겨 진행하게 됐다”며 “인기 브랜드의 포장김치, 프리미엄 김치냉장고 단독 세일 등 우수한 품질과 합리적인 가격을 갖춘 김장 관련 상품들을 집중적으로 선보일 예정”이라고 말했다.

