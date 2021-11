삼성디스플레이, 직원 참여 토크쇼 '친절한 D맨' 유튜브서 호응

출연 직원만 40명 넘어

시즌 1,2 누적 조회수 130만뷰

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성디스플레이가 자체 제작하는 토크쇼 '친절한 D맨' 시리즈가 유튜브에서 꾸준히 인기를 얻고 있다.

4일 업계에 따르면 친절한 D맨은 삼성디스플레이의 기업 문화나 복지 제도를 비롯해 최신 기술과 제품 등 다양한 주제로 이야기를 나누는 토크쇼 형식의 콘텐츠다.

진행자를 비롯해 출연하는 패널까지 직원들의 적극적인 참여로 제작되고 있는 것이 특징이며 현재까지 40명이 넘는 직원들이 출연했다.

지난해 4월 시즌1 첫 방송을 시작해 현재 시즌2가 삼성디스플레이 공식 유튜브 계정을 통해 방송 중이다. 총 10편으로 이뤄진 시즌1은 사내 복지 제도와 인프라, 자기계발 프로그램을 비롯해 자율 출퇴근 제도 등 회사 생활과 관련된 콘텐츠로 구성됐다.

시즌2는 폴더블 개발 비하인드, 스트레처블 개발 동향 등 디스플레이 혁신 기술들을 소개함으로써 IT 제품에 관심이 많은 소비자들로부터 호응을 얻고 있다. 현재까지 시즌 1, 2의 누적 조회수는 130만뷰에 이른다.

삼성디스플레이 관계자는 "일반 소비자들에게 회사를 좀더 쉽고 재미있게 알릴 수 있는 콘텐츠를 고민한 끝에 친절한 D맨을 기획했다"며 "진행자를 비롯해 토크 주제별로 전문지식을 갖춘 직원들이 출연해 현장의 생생한 이야기를 전하는 것이 꾸준한 인기의 비결"이라고 설명했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr