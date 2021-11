[아시아경제 최대열 기자] SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 181,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 103,295 전일가 181,500 2021.11.03 15:30 장마감 관련기사 "화학적 재활용 거친 화장품 용기 가능해졌다" SK케미칼, 세계 첫 양산SK케미칼, 기계장치와 영업권 등 385억원에 처분 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아 close 은 3분기 연결기준 영업이익이 1031억원으로 지난해 같은 기간보다 97% 늘었다고 3일 공시했다. 매출은 5274억원으로 같은 기간 50% 늘었다.

분기 기준으로 영업이익과 매출 모두 역대 가장 많은 수준이다. PPS사업 매각과 관련해 손익이 반영돼 당기순손실은 29억원을 기록했다. 앞서 2분기에는 영업이익 861억원, 매출은 4357억원이었다.

주력사업인 코폴리에스터와 자회사 SK바이오사이언스 백신사업이 호조를 보여 실적이 나아졌다. 회사 관계자는 "4분기에도 친환경 재활용원료인 코폴리에스터 판매량이 늘고 제약 제품군을 늘려 양호한 실적 성장세를 이어갈 수 있을 것"이라며 "특히 친환경소재사업 중심으로 포트폴리오를 재편해 수익성이 개선될 것"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr