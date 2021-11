3일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 제7차 콘텐츠산업진흥위원회가 열리고 있다. 김부겸 국무총리가 주재한 이번 위원회에서는 코로나19 극복 콘텐츠 산업 혁신전략에 대해 논의했다./김현민 기자 kimhyun81@

