동신대 군사학과, 학부모·신입생 초청 워크숍 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 군사학과가 오는 8일 학부모와 예비 신입생들을 초청해 워크숍을 열고 100% 합격 성과와 비결을 소개한다.

3일 동신대에 따르면 이번 워크숍에는 2022학년도 수시 모집 합격생과 예비 합격생 52명이 부모와 함께 참여한다.

'꿈은 반드시 이루어진다'를 주제로 재학생 특강이 진행되고 교수들의 장교 합격 안내와 질의응답, 개별상담이 이어진다.

이 자리를 통해 학부모들에게 동신대 군사학과의 군 장교 합격 성과와 비결을 알리고, 예비 신입생들이 장교의 첫걸음을 자신있게 내딛도록 도울 예정이다.

동신대 군사학과는 2014년 출범 이래 2018년부터 2021년까지 1~4기 졸업생들이 100% 장교 임관하는 기록을 세우고 있다.

재학생들도 100% 합격의 전통을 이어가며 현재 4학년 재학생 29명, 3학년 30명, 2학년 26명 전원이 졸업 전 군 장교선발시험에 최종 합격했다.

올해 입학한 1학년 34명 중 26명도 이미 군 장교선발시험을 통과하는 성과를 거두고 있다.

군 장학생 선발 시험에 합격하면 4년간 대학 등록금은 물론 추가 가산금을 지원받고 졸업과 동시에 7급 공무원 수준의 소위로 임관하게 된다.

고재휘 동신대 군사학과장은 "우수학생 선발과 다양한 장학혜택, 최우수 교수진 확보, 최적의 시설지원과 혁신적인 교육 프로그램 도입 등을 통해 재학생 100% 합격이라는 전통을 지켜나가며 전국 최고의 장교 육성기관으로 자리매김했다"며 "입학은 학생으로 하지만 졸업할 때는 엘리트 장교로 성장할 수 있도록 최선을 다해 지도하겠다"고 말했다.

