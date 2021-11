국악 교육 선구자 기산 선생 후학들 산청에 모인다

7일 산청문예회관…국립전통예술고 동문 한자리에

국악관현악협주곡·거문고 산조·병창·사물놀이

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 일제에 의해 사라지다시피 했던 민속악 등 국악을 부흥하는데 앞장선 기산 박헌봉(1906∼1977) 선생의 후학들이 경남 산청을 찾는다.

경남 산청군과 기산국악제전위원회는 7일 오후 5시 산청군 문화예술회관에서 '경남을 빛낸 인물 프로젝트-기산전'을 연다고 3일 밝혔다.

공연은 국악예술학교를 설립하는 등 국악 교육에 큰 업적을 남긴 기산 박헌봉 선생의 후학들이 주축이 돼 무대를 꾸민다. 선생의 제자들을 비롯한 무형문화재 보유자, 국악인과 관현악단 등 예술인들이 품격 있는 국악 공연을 선보인다.

공연은 대고각에서 '태평고를 울려라'를 시작으로 '기산찬가'와 '대바람소리'가 이어진다. 가야금병창을 위한 협주곡 '사랑가', '배띄워라'와 '약손', '신쾌동류 거문고 산조 및 병창'도 공연된다.

사물놀이와 국악관현악을 위한 협주곡 '신모듬'을 비롯해 '반갑습니다', '미리뽕', '우연히', '길', '사랑의 바보', '예사' 등을 공연한다. 이번 공연은 기산국악제전위원회가 주최 및 주관하며 경남도와 산청군, 국립전통예술중고등학교 총동문회가 후원한다.

산청군은 2013년 박헌봉 선생의 정신을 기리고 그 뜻을 이어가고자 선생의 고향인 남사예담촌에 기산국악당을 건립했다. 2019년부터 '토요 상설 국악공연-해설이 있는 기산이야기 치유악 힐링 콘서트'를 진행, 매주 토요일 국악 콘서트가 열리고 있다.

2020년 가을에는 코로나19 극복과 태평성대, 소원성취를 기원하는 대형 북인 '태평고'가 기산국악당에 제작·설치됐다. 기산 선생은 유명을 달리하기 10여년 전인 1966년 이 책의 집필을 완성하고 670여 쪽에 이르는 방대한 분량의 책을 세상에 내놓았다.

최종실 기산국악제전위원장은 "기산 선생의 정신을 계승한 후학들이 펼치는 수준 높은 국악 공연에 많은 관심을 가져 달라"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr