호주 최대은행 CBA, 이달 중 가상화폐 시범 운영…호주 은행 중 최초

[아시아경제 권재희 기자] 호주 최대 은행인 커먼웰스뱅크(CBA)가 모바일 어플리케이션(앱)을 통해 비트코인 등 가상화폐 자산을 거래할 수 있는 서비스를 제공한다.

3일 호주 일간 디오스트레일리안에 따르면 이날 CBA는 세계적인 가상화폐 거래소 제미니와 블록체인 분석사 체인널시스와 제휴해 고객들에게 가상화폐 거래 및 보유 서비스를 제공할 것이라고 발표했다.

호주에서 시중은행이 가상화폐 거래 시장에 공식적으로 뛰어든 것은 CBA가 처음이다.

CBA는 이를 위해 CBA 모바일폰 앱에 가상화폐 거래 기능을 추가해 이달 중 시범운영을 시작하고 내년부터 본격적인 보급에 나설 예정이다.

CBA는 비트코인·이더리움·비트코인 캐시·라이트코인 등 10개 가상화폐 자산을 주요 거래 대상으로 선정했다.

또한 폐쇄 루프 시스템을 통해 가상화폐 지갑에서 다른 지갑으로의 직접적인 이전을 금지함으로써 거래의 안전성과 보완을 강화하기로 했다.

매트 코민 CBA 최고경영자(CEO)는 "최근 들어 가상화폐 투자자가 전체 인구의 8%에 달할 정도로 급속히 늘고 있다"며 "이들을 기존 금융 서비스 안으로 통합하면 보다 간편한 투자가 가능할 것"이라고 기대했다.

그는 "가상화폐가 실질적인 가치를 보유하고 있느냐는 여전히 의문으로 남아 있다"면서 "CBA가 이를 하나의 상품으로 고객에게 제공하는 것은 아니다"라고 덧붙였다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr