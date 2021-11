영광군, 전남도 농정업무 종합평가서 ‘최우수군’ 선정

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 농업의 고부가가치 창출로 농업인의 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 차별화된 시책추진을 인정받아 올해 전남도 농정업무 종합평가에서 최우수군에 선정됐다고 3일 밝혔다.

이는 민선 6기부터 지속가능한 농업?농촌을 위해 꾸준히 투자한 결과, 민선 7기에 들어 군 농업의 위상을 드높인 대단히 경사스러운 수상이며 지난 2019년부터 3년 연속 수상이다.

군은 오는 10일에 개최되는 ‘제26회 전라남도 농업인의 날 행사’에서 시상이 진행된다.

‘전남도 농정업무 종합평가’는 도내 21개 시군을 대상으로 농정업무 우수 추진 시군에 대한 평가·시상으로 ▲농업·농촌 활성화 ▲친환경농업 추진 ▲식량원예작물 생산 추진 ▲농산물 판로확대 및 농식품산업 육성 ▲환경친화형 축산 육성 등 총 7개 분야 35개 항목을 평가한다.

이번 평가에서 군은 고소득농업인 육성, 농업인 월급제 추진, 농작물 재해보험 가입 확대, 농산물 유통 다변화 및 가축전염병 방역분야 등에서 그 실적을 인정받았다.

특히 민선 6기부터 7기까지 지속가능한 농업·농촌을 육성하기 위해 선진농업복지시스템 구축을 목표로 ▲농어민 공익수당 및 농업인 월급제 도입 ▲기후변화 대응 농작물 재해보험 가입 확대 ▲유기농 중심의 친환경농업 육성 ▲농특산물 온라인 판매확대 등의 시책을 지속적으로 추진했다.

또 농업생산 분야의 뛰어난 장점을 유통 및 농식품 가공 분야로 연계시켜 군 먹거리 선순환 체계 구축을 위한 ‘푸드플랜’을 수립해 관내 로컬푸드 직매장과 보리산업을 중심으로 6차산업을 현장에 접목시키며 지역 먹거리산업 선순환 체계를 구축 중에 있다.

김준성 군수는 “농산물 가격변동, 예기치 못한 농업재해 및 농촌 고령화·부녀화 등 농업환경이 대내외적으로 급변하고 있지만 시대의 흐름에 뒤처지지 않고 군 농업의 위상을 높이기 위해 틀에 얽매이지 않고 현장에서 농업인과 소통하며 현장 맞춤형 농정시책을 추진하겠다”고 말했다.

