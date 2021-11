주방용 다목적 세정제 세척 성능 제각각…가격 최대 3.5배 차이

소비자원, 7개 제품 시험·평가 결과



[아시아경제 임춘한 기자] 최근 수요가 증가하고 있는 주방용 다목적 세정제의 세척 성능과 가격 등이 제품별로 차이가 있는 것으로 나타났다.

3일 한국소비자원은 대형마트에서 구매 빈도가 높은 주방용 다목적 세정제 7개의 시험·평가 결과를 공개했다. 평가대상은 소비자 설문조사로 선정한 애경산업 랩신 홈백신 주방용 세정제, 피죤 무균무때 주방용, 디에이치산업 베이킹소다 세정제, 헨켈홈케어코리아 브레프 파워 주방용, 슈가버블 기름때 세정제, 유한양행 유한락스 주방 청소용, 엘지생활건강 홈스타 주방용 세정제 등 7개 제품이다.

시험 결과 일상에서 발생하는 다양한 복합오염 세척 성능은 브레프 파워 주방용이 상대적으로 우수했다. 조리 시 발생하는 기름 오염 세척 성능은 무균무때 주방용과 슈가버블 기름때 세정제가 상대적으로 우수했다.

100㎖당 가격은 333원(베이킹소다 세정제)에서 1180원(브레프 파워 주방용)으로 3.5배 차이가 났다. 모든 제품이 안전성과 표시 적합성 조사에서는 기준에 적합한 것으로 판정됐다. 다만 제품 사용 중 분무액이 눈에 들어갈 경우 자극을 유발할 수 있어 주의가 요구된다.

한국소비자원은 앞으로도 합리적 소비 활동 지원을 위해 생활 화학제품에 대한 품질, 안전성 평가 정보를 제공할 계획이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr