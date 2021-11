국민은행, KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나 개최

슬기로운 절세 비법은 기본, 디저트 쿠폰 등 경품 혜택 제공!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 11일 오후 5시 유튜브 생방송으로 ‘KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나’를 개최한다고 3일 밝혔다.

‘KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나’는 KB국민은행 자산관리 전문 유튜브 채널 ‘여의도 5번 출구’를 통해 은퇴자산관리 주요 분야별 핵심 내용을 전문가와 함께 학습하고 퀴즈로 풀어보는 쌍방향 강의 및 퀴즈쇼 프로그램이다. 지난해부터 매월 생방송을 진행하고 있으며, 깊이 있는 정보와 친절한 설명으로 고객들에게 좋은 반응을 얻고 있다.

이번 세미나에서는 이호용 KB국민은행 WM스타자문단 세무사와 함께 ‘2022년 세금 이슈 한번에 정리하기’를 주제로 양도소득세, 상속·증여세 등 주요 세목별 개정 내용과 절세전략 등을 전달할 예정이다. 강의 내용 중 핵심사항에 대한 퀴즈 출제를 통해 참석자들의 집중력을 높이고, 퀴즈 정답자 중 추첨을 통해 디저트 쿠폰 등 다양한 경품을 제공할 예정이다.

온라인 세미나는 사전 신청을 통해 시청할 수 있으며, 참여를 희망하는 분은 11월 9일까지 KB골든라이프X 홈페이지 ‘참여’ 메뉴에서 신청할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “은퇴자산관리 세미나와 더불어 중장년층을 위한 건강관리, 다양한 여가활동 지원을 위해 KB골든라이프X 웹페이지를 운영 중이다”며, “오는 30일까지 신규 가입고객 대상 100% 경품 당첨 이벤트도 진행중이니 관심 있는 분들의 많은 참여를 바란다”고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr