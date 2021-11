컴투스, '더 샌드박스'와 '업랜드'에 투자…NFT 투자 영역 확대

[아시아경제 강나훔 기자] 컴투스는 블록체인 기반의 메타버스 플랫폼 기업 ‘더 샌드박스(The Sandbox)’와 부동산 가상거래 메타버스 기업 ‘업랜드(Upland)’에 각각 시리즈 B와 시리즈 A 라운드 투자사로 참여했다고 3일 밝혔다.

더 샌드박스는 블록체인과 대체불가능토큰(NFT) 기술을 토대로 제작된 메타버스 플랫폼 '더 샌드박스'를 서비스하는 글로벌 기업이다. 서비스 출시 후 전 세계에서 인기를 얻고 있으며, 현재 플랫폼 내에서 발생되는 누적 거래액은 1억4400만달러(약 1686억원)를 넘어섰다.

'스눕독', ‘워킹데드’, ‘스머프’, ‘아타리’, ‘크립토키티’ 등 전 세계 165개 이상의 유명 브랜드와 지식재산(IP) 파트너십을 맺고, 이용자가 직접 플랫폼 내에서 가상 재화인 샌드(SAND)를 통해 마치 현실 세계와 같은 경제 활동을 할 수 있도록 구현된 완성도 높은 메타버스 서비스다.

업랜드는 실재 지도 기반의 건물과 교통시설 등을 가상현실에서 구입하거나 거래할 수 있는 대표적인 거울세계형 메타버스 게임이다. 소유한 부동산을 활용해 임대료, 교통비를 받아 재투자하거나 NFT를 통해 가치를 상승시키는 등 리얼한 부동산 경제 시스템을 그대로 옮겨온 것이 특징이다.

현재 거래 가능 지역이 미국 내 일부 도시만 오픈된 점을 감안했을 때, 향후 미국을 비롯한 세계 여러 도시의 맵 확장에 따른 더욱 높은 성장세가 전망되고 있다.

컴투스는 디지털 가상현실 산업을 향한 비즈니스 행보에 나서고 있다. 최근에는 '애니모카 브랜즈'와 ‘캔디 디지털' 등 블록체인 기술을 활용한 NFT 분야로 투자 영역을 확장하며, 메타버스 사업에 대한 연구와 투자에 힘을 쏟고 있다.

컴투스 관계자는 "이미 시장에서 선도적 위치에 오른 유망 기업들과의 긴밀한 협력을 통해, 블록체인과 메타버스 기반으로 빠르게 재편되고 있는 글로벌 콘텐츠 산업에서 컴투스 만의 독보적인 메타노믹스 생태계를 만들어 나갈 예정"이라고 말했다.

