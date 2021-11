“집 앞 편의점에서 편하게” LG유플, U+알뜰폰 공용 유심 '원칩' 출시

선?후불 관계없이 27개 U+알뜰폰 사업자 요금제 개통 가능

전국 5800여개 이마트24 점포서 판매

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스가 오는 4일부터 자사 망을 사용하는 27개 U+알뜰폰 사업자의 요금제 가입이 가능한 공용 유심 ‘모두의 유심, 원칩’을 선보인다고 3일 밝혔다. 원칩은 선·후불 관계없이 모든 U+알뜰폰 사업자가 사용할 수 있는 유심으로 전국 5800여개 이마트24 편의점에서 판매된다.

그동안 알뜰폰에 가입하려면 온라인으로 유심을 구매해 택배로 받거나 사업자별 전용 유심을 별도로 구매해야 했지만 원칩 출시로 가까운 편의점에서 유심을 구매해 즉시 원하는 알뜰폰으로 가입이 가능해졌다. 원칩을 구매한 후 셀프개통 서비스를 이용하면 개통이 완료될 때까지 기다리거나 고객센터에 전화하는 과정 없이 5분 만에 개통이 가능하다.

U+알뜰폰을 이용하고 싶은 고객은 가까운 이마트24 점포에서 원칩을 구매한 후, ‘U+알뜰폰 파트너스’ 홈페이지 또는 각 U+알뜰폰 사업자의 홈페이지를 통해 개통할 수 있다.

LG유플러스는 원칩 출시를 기념해 오는 31일까지 이마트24에서 원칩을 구매하고 U+알뜰폰에 가입한 고객을 대상으로 추첨을 통해 시그니엘 스위트룸 숙박권(10명), 에어팟프로(100명), 커피 교환권(1만명)을 증정하는 이벤트도 진행한다.

강진욱 MVNO사업담당은 “U+알뜰폰 고객도 LG유플러스 찐팬으로 만들기 위해 원칩을 기획했다”며 “이는 LG유플러스 알뜰폰 상생 프로그램인 ‘U+알뜰폰 파트너스 2.0’의 일환으로 중소 알뜰폰 사업자와의 상생을 위해 지원할 수 있게 돼 기쁘다”고 말했다.

