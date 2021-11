中의 '이상한 방역'…"확진자 1명 때문에 '3만명' 디즈니랜드 갇혔다"

[아시아경제 나예은 기자] 세계 최대 규모의 테마파크 중 하나인 중국 상하이 디즈니랜드에서 코로나19 확진자 1명 발생으로 양쪽 문을 모두 폐쇄하는 일이 벌어졌다.

지난 31일 오후 상하이 디즈니랜드가 갑작스럽게 일시 폐쇄를 발표했다. 이후 디즈니랜드에 있던 관람객 3만4000여명은 밖으로 나가지 못한 채 코로나19 검사를 받으려고 긴 줄을 서야만 했다.

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이러한 소동이 발생한 이유는 전날 이곳에 놀러 갔던 한 여성이 귀가 중 병원으로 옮겨갔고, 양성 판정을 받았기 때문이다.

한 관람객은 소셜네트워크서비스(SNS)에 글을 올려 "디즈니랜드의 그 긴 줄이 코로나 검사 때문이란 건 상상도 못 했다"고 전했다. 디즈니랜드 관계자에 따르면 오후 10시30분이 돼서야 마지막 관람객이 퇴장했다.

이후 관람객들은 버스 200여대에 나눠탄 뒤 2차 검사를 받기까지 이틀간 자가 격리를 해야만 했다. 아울러 디즈니랜드를 방문했던 약 10만명의 또 다른 관람객들도 코로나19 검사를 받아야 한다.

WSJ과 영국 가디언은 이날의 벌어진 소동을 '이상한(surreal) 장면'으로 묘사하면서 중국의 방역 정책을 소개했다. 외신들은 이런 중국의 조치에 대해 "다른 나라에선 '위드 코로나'로 전환하는 흐름이지만 강력한 '제로 코로나' 정책을 고수하는 탓"이라고 전했다.

CNN은 "내년 2월 동계올림픽을 앞둔 중국이 도쿄올림픽 개최 여부를 두고 혼란을 겪었던 일본의 전철을 밟고 싶지 않고, 시진핑 국가 주석이 현 체제의 우월함을 보이려고 전염병을 통제 상태로 두고 싶어 하기 때문"이라고 분석했다.

WSJ도 중국이 다른 나라와 반대로 간다면서 '코로나 제로' 정책을 폈던 호주가 1일부터 자국민에게 문을 열었고 태국도 60개국 관광객에 문호를 개방했다는 점에 주목했다.

한편 검사를 받은 관람객은 모두 음성이었던 것으로 전해졌다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr