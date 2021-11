"3명에 새 생명 선물"… 뇌사 빠진 5세 여아, 장기기증 후 엄마 곁으로

[아시아경제 나예은 기자] 사고를 당한 후 뇌사 상태에 빠진 5세 여자아이가 장기 기증으로 환자들에게 새 생명을 선물한 뒤 세상을 떠났다.

2일 한국장기조직기증원에 따르면 전소율 양(5)은 지난달 28일 서울대병원에서 심장과 좌우 신장을 환자 3명에게 기증한 뒤 사망했다.

지난 2019년 전양은 한 키즈카페에서 놀다 물에 빠지는 사고를 당했다. 이후 뇌가 제 기능을 하지 못하게 되면서 2년 동안 집에서 투병 생활을 해야만 했다.

코를 통해 음식물을 투입하며 힘겹게 투병 생활을 하다가 위로 직접 튜브를 연결하는 수술을 앞두고 있었던 전양은 갑작스럽게 심정지가 찾아왔고, 이후 뇌사 판정을 받았다.

전양이 투병하던 중 어머니 또한 암으로 세상을 떠나 안타까움을 더했다.

아버지인 전기섭 씨(43)는 혼자서 24시간 전 양을 간호했음에도 중증장애아 국가 지원서비스를 받을 수 없었지만, 전씨의 회사 사장이 해당 사실을 알고 배려해 직장을 잃지 않고 전 양을 돌볼 수 있었다.

전씨는 장기 기증에 대해 "한 줌의 재가 되는 것보다는 심장을 기증해 누군가를 살릴 수 있다면 좋겠다고 생각했다"며 "심장을 이식받은 아이가 살아 있는 동안 아이의 심장도 살아 있는 것으로 생각하니 많은 위안이 된다"고 말했다.

한편 전양의 기증으로 3명의 생명을 살리게 되었고, 기증원 측은 유가족에 감사를 표했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr