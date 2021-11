[아시아경제 김흥순 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 730,000 전일대비 7,000 등락률 +0.97% 거래량 201,299 전일가 723,000 2021.11.02 15:18 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성SDI "M모빌리티 전지 시장, 연평균 10% 이상 성장할 것"[컨콜] 삼성SDI "Gen5 배터리, 내년 BMW 외 다른 고객에 공급 확대"[컨콜] 삼성SDI "전기차 원형 배터리 시장, 연평균 20% 이상 성장" close 는 2일 올해 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "주요 스마트폰 제조사들이 다양한 성능을 갖춘 무선 이어폰을 출시하면서 올해 관련시장이 전년 대비 70% 이상, 내년에도 30% 성장할 것으로 전망된다"며 "코인셀 시장도 지난해 2억2000만셀에서 올해 4억4000만셀, 내년에는 6억셀 이상 규모로 성장할 것으로 보인다"고 밝혔다. 그러면서 "당사도 빠르게 시장 진입해 코인셀 판매를 확대했다"며 "내년에는 소형 전지 사업 내 매출액에 기여하도록 하겠다"고 덧붙였다.

