[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 2일 한반도 전체 온실가스 감축을 위해 기존의 남북 산림협력 합의사항을 다시 진전시키는 것이 유효한 방안이 될 것이라고 밝혔다.

통일부 당국자는 이날 문재인 대통령이 1일(현지시간) 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 정상회의 기조연설에서 '남북한 산림 협력으로 한반도 전체 온실가스를 감축할 것'이라고 밝힌 데 대한 입장을 묻는 취재진의 질의에 답해 이같이 밝혔다.

이 당국자는 지난 2018년 9월 남북 평양공동선언에서 양측이 산림분야 협력을 약속한 사실을 언급하며 "합의사항을 중심으로 남북 산림협력 진전을 위해 노력할 것"이라고 말했다.

