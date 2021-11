조지훈 전 원장 “소외되지 않는 인권 도시 전주 만들겠다”

장애인 사업장 유치 등 장애인 관련 공약 발표

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 내년 지방선거에서 전주시장 출마를 선언한 조지훈 전 전북경제통상진흥원장이 소외되지 않는 인권 도시 ‘전주’로 진화하기 위한 장애인 관련 공약을 발표했다.

조 전 원장은 2일 전주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “장애인의 자립생활이 이뤄지고 교육과 안전이 보장된 전주를 만들겠다”고 강조했다.

그는 이를 위해 장애인들이 당당히 경제의 주체로 자리 잡아 자립할 수 있도록 장애인 사업장을 유치, 최중증 장애인 공공일자리 등을 통해 총 1천명의 일자리를 확보하겠다는 청사진을 내놨다.

또한 장애인 종합지원 계획 수립을 통한 원스톱지원 체계를 구축하는 동시에 시장 직속 장애인 인권위원회를 설치하고 장애인 복지팀장을 장애인이 맡도록 해 장애인 관련 시스템 자체를 바꾸겠다고 약속했다.

조 전 원장은 아울러 장애인 인식개선을 위한 교육기관 운영 등 장애인 인권 보호를 강화하고 장애인 자립형 주택 마련 등 탈시설 자립 기반을 구축하는 한편, 안전 보행로를 확보하고 감염병 및 재난 발생에 따른 장애인 표준 매뉴얼을 수립해 안전을 강화하겠다는 것도 핵심 공약으로 내놨다.

이와 함께, 장애 유형별 관광 콘텐츠 개발 등 장애인 관광·문화 향유권을 혁신적으로 증진하고 덕진구 내 장애인 복합문화관 건립, 장애인 문화예술단 창잔·운영 지원 추진 등도 제시했다.

조 전 원장은 “경제 정책 못지않게 장애인 정책에도 공들였다”며 “자립생활과 권익을 보장받는 인권 도시를 기반으로 모두가 누리는 전주를 반드시 만들겠다”고 말했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr