롯데마트, 광주시 '온실가스 저감'에 팔 걷어

시·시의회·도시공사와 에너지자립도시 조성 협약



월드컵점 주차장 3만6760㎡ 태양광 발전소 조성

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데마트(대표 강성현)가 광주광역시와 손잡고 광주시의 온실가스 감축 및 친환경 에너지자립도시 조성을 위해 발 벗고 나선다.

롯데마트는 광주시·광주시의회·도시공사와 탄소중립 에너지자립도시 조성과 이산화탄소 감축을 통해 더욱 친환경적인 도시 환경 구축을 위한 협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

협약에 따라 각 기관들은 롯데마트 광주월드컵점과 월드컵경기장 주차장 상부에 태양광 발전시설의 설치, 운영, 관리를 위한 각 기관 간 상호협력과 온실가스 감축 등 상호 지속가능한 성장을 위해 노력한다.

롯데마트 월드컵점 주차장을 포함한 월드컵경기장 주차장 3만6760㎡ 면적에 약 2.5MW 태양광 발전소가 내년 말 준공을 목표로 조성된다.

해당 태양광 발전시설을 통해 연간 3,000MWh의 전력을 생산할 예정이다.

이는 약 900세대가 1년 동안 사용할 수 있는 전력에 해당하며 연간 1550t의 온실효과 감축효과가 기대된다.

한편 롯데그룹은 지난 7월 1일 기후 변화 대응 및 지속 가능한 생태계 구축이라는 인류공통의 시대적 과제를 위해 ESG 경영 선포식을 가졌으며, 그룹 내의 모든 이해관계자들 대상으로 롯데의 경영 활동으로서 장기적인 가치를 창출하는 ESG 경영을 최우선적으로 추진해 나가겠다는 강력한 의지를 대내외에 선포한 바 있다.

롯데마트 광주 소재 점포 역시 ESG 활동의 일환으로 행복드림 봉사단을 운영하여 광주시 소외계층을 위한 여러가지 봉사활동을 진행하고 있으며, 하천 정화 활동 및 김장 김치 기부행사 등을 진행하고 있다.

주대중 롯데마트 영업본부장은 “롯데그룹 ESG경영 선포와 뜻을 같이하는 광주시 태양광발전소 건립에 참여할 수 있어서 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 롯데마트는 광주시민을 위한 ESG 경영활동에 집중할 계획이다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr