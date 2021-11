광주신세계안과, 호남 첫 스마일수술 장비 '비쥬맥스' 3대 동시 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주신세계안과가 전국적인 ‘스마일센터’임을 다시 한 번 입증했다.

광주신세계안과는 호남 최초로 ‘스마일수술’ 장비인 비쥬맥스(VISUMAX) 3대를 동시에 운영한다고 2일 밝혔다.

이로써 신세계안과는 지난 2013년 스마일수술을 광주·전남지역에서 최초로 도입한 후 총 5대를 구입해 노후화된 2대는 폐기하고 3대를 운영하게 됐다. 3대를 동시 운영하는 것은 전국 안과중 4번째다.

스마일 수술은 라식처럼 각막 절편을 만들거나, 라섹처럼 각막 상피를 벗기지 않고 각막실질만을 분리해 1~4㎜ 최소절개로 교정하는 최첨단 수술 방법이다.

수술 절개 부위가 적어 각막에 무리가 가지 않고, 수술 다음날부터 일상생활이 가능해 휴가를 내지 않아도 수술에서 회복까지 부담이 없다.

특히 안구건조증이나, 빛번짐, 통증이 거의 없는 라식·라섹의 장점만을 취합한 수술 방법이다.

스마일수술에 사용되는 비쥬맥스 장비는 칼자이스사의 노하우와 기술력이 집약된 첨단 펨토초레이저 장비다. 안전하고 정확한 레이저 조사가 가능하다.

특히 적은 각막 절개(1~2㎜)와 낮은 레이저 에너지 사용, 잔여각막 보존 등의 최첨단 수술이 가능해 인기를 끌고 있다.

신세계안과는 최근까지 스마일수술 4만5000례를 달성했으며, 수많은 수술경험을 인정받아 칼자이스사로부터 전국최초로 ‘LEADING SMILE CENTER’와 호남 최초로 ‘Best Skilled Surgeon in SMILE’로 선정되기도 했다.

김재봉 광주신세계안과 대표원장은 “4만례가 훌쩍 넘는 압도적인 스마일수술 건수와 안전한 수술 결과로 이제 스마일수술 하면 신세계안과라는 공식이 됐다”며 “수많은 경험을 바탕으로 더욱 안전하고 완벽한 수술을 위해 계속 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr