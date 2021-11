소상공인들 "KT 보상안, 민망할 정도로 미흡…추가 대책 마련해야"

[아시아경제 이준형 기자] 소상공인들이 지난달 25일 발생한 전국 통신 장애 관련 KT가 발표한 보상안을 비판하고 나섰다.

소상공인연합회는 2일 논평을 통해 "1인당 평균 보상액은 개인·기업의 경우 회선당 평균 1000원 안팎, 소상공인 이용자는 평균 7000~8000원 수준으로 알려졌다"면서 "KT가 내놓은 보상액은 보상액이라고 부르기 민망할 정도로 턱없이 부족하다"고 지적했다. 이어 "소상공인들은 점심시간을 앞두고 KT의 유·무선, 인터넷 망 전체가 먹통이 돼 카드 결제와 배달 주문을 모두 놓치고 예약 전화도 받을 수 없어 심각한 영업손실을 겪었다"면서 "한 끼 밥값에 지나지 않은 보상액을 제시한 KT의 이번 보상안은 소상공인을 무시한 처사나 다름없다"고 덧붙였다.

소공연은 KT 측에 추가 대책 수립을 촉구했다. 소공연은 "KT는 소상공인 전담지원 센터를 2주 동안 운영한다고 했는데 인터넷 이용이 어려운 고령 소상공인을 감안해 운영 기간을 대폭 늘려야 한다"면서 "소상공인들의 실제 피해 상태를 상세히 접수해 실질적 추가 대책안 수립에 나서야 한다"고 했다. 그러면서 "소상공인 가입자들의 동 시간대 매출 하락분 조사, 배달 감소 내역 등을 조사해 영업손실 피해를 실효적으로 보상해야 한다"고 강조했다.

소공연은 정부와 국회의 대책 마련도 필요하다고 주장했다. 소공연은 "반복되는 KT 통신 대란을 막기 위한 정부와 국회 차원의 대책 마련도 시급한 상황"이라며 "현재 연속 3시간 이상 서비스를 제공 받지 못하거나 월 누적 시간이 6시간을 초과할 경우 손해배상을 하도록 되어있는 약관 변경이 시급하다"고 밝혔다.

또한 "소상공인과 자영업자들의 백업 통신망 구축 방안 수립과 함께 백업 통신사 연결시 이용요금 감면 등 통신대란을 막을 근본적 방법이 강구돼야 한다"면서 "유선전화의 타 통신사 번호 이동의 수월성을 높일 수 있는 방안도 마련해줄 것을 강력히 촉구한다"고 했다.

