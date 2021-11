산단공, ESG경영 이행 위한 '신윤리경영' 선포

신윤리경영 추진전략 수립·실천으로 청렴 우수기관 도약 다짐

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단(이사장 김정환)은 2일 오후 대구 본사에서 2차 경영전략 회의를 열고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 본격 이행을 위한 신윤리경영을 선포했다고 밝혔다. 이번 선포식은 윤리·준법 경영 우수기관 도약을 위한 신윤리경영 추진전략 발표 등 공단의 청렴 의지를 대내외에 표명하기 위해 시행됐다.

한국산업단지공단은 이날 '투명한 윤리경영으로 국민에게 신뢰받는 청렴 선도기관 KICOX'를 비전으로 ▲지속 가능한 윤리경영 기반 구축 ▲기관 경영 투명성 제고 ▲내부통제 시스템 실효성 제고 ▲이해관계자 인권보호 실현 등의 신윤리경영 4대 전략을 발표했다. 또 전략목표 달성을 위한 22개 실행과제를 도출하고 전사적인 이행을 통해 청렴 일류 공공기관으로 도약할 것을 다짐했다.

내부 윤리경영 공감대 확산을 위해 노사간 직장 내 괴롭힘 공동 선언문도 채택·발표했다. 선언문은 직장 내 괴롭힘 근절을 위한 6대 추진과제를 선정하고 노사간 공동으로 실천하겠다는 내용을 담고 있다.

김정환 이사장은 "국민 기대 수준에 부응하는 공직윤리 확립과 사회적 책임 이행을 위해 윤리경영 체계를 정립하고 지속가능한 ESG 경영에 앞장서겠다"며 "투명하고 공정한 업무수행을 통해 국민에게 신뢰받는 조직으로 혁신할 수 있도록 전 임직원이 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

