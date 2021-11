[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 캡슐커피머신 '청호 이탈리아나 커피머신'의 라이브커머스 할인 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다. 방송은 3일 오후 8시부터 9시까지 1시간 동안 네이버쇼핑라이브, 오라방(OK캐쉬백 앱) 채널을 통해 진행된다.

방송 혜택으로는 '청호 이탈리아나 커피머신' 제품을 소비자가 13만9000원에서 5만원 할인된 8만9000에 구매할 수 있으며 커피캡슐 1박스(16개)와 커피캡슐 구독 멤버십 가입 혜택까지 제공된다.

'청호 이탈리아나 커피머신'은 청호나이스가 선보이는 캡슐커피머신으로 작은 사이즈로 좁은 공간에서도 효율적으로 사용할 수 있다. 에스프레소, 룽고, 수동조정 3가지 모드로 커피를 추출할 수 있으며 빠른 예열시간, 커피 추출 온도 설정, 자동 절전 모드 등의 기능으로 편리하게 이탈리아 에스프레소를 이용할 수 있다.

