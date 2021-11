[특징주]범 한화가 엠투엔, 신라젠 이어 명문제약…'제 2의 셀트리온-헬스케어' 육성 기대

[아시아경제 박형수 기자] 엠투엔 엠투엔 033310 | 코스닥 증권정보 현재가 10,900 전일대비 900 등락률 +9.00% 거래량 2,244,756 전일가 10,000 2021.11.02 12:13 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일“위드 코로나 현실화”...고공상승할 관련 핵심주는?[이번 주 유상증자] 9월 첫째 주 공모 일정 close 이 강세다. 명문제약 매각 우선협상대상자로 선정됐다는 소식이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.

2일 오전 11시24분 엠투엔은 전날보다 14.5% 오른 1만1450원에 거래되고 있다.

엠투엔은 신라젠에 이어 명문제약을 인수해 종합 제약·바이오 기업으로 도약할 것으로 보인다. 업계는 인수를 확정하면 엠투엔이 국내 제약·바이오 업계에서 입지를 구축할 것으로 기대했다.

제약·바이오 업계에 따르면 엠투엔은 명문제약 매각 우선협상대상자로 선정돼 인수를 위한 정밀 실사를 진행 중인 것으로 알려졌다. 엠투엔측은 "명문제약 우선협상대상자로 선정된 것은 맞다"라면서도 "이 외 구체적으로 설명할 내용은 없다"고 말했다.

명문제약 인수는 지난 7월 바이오 기업 신라젠 인수에 이어 매출이 발생하는 의약품 제조 생산 기업을 인수하는 것으로, 업계는 엠투엔이 제약·바이오 사업을 미래 핵심사업으로 편성했다는 의미가 담긴 것이라고 분석했다.

신라젠이 항암 바이러스 플랫폼 기술로 다수 바이오 신약을 개발하고, 명문제약이 합성의약품을 취급하는 형태가 예상된다. 제약업계 신라젠과 명문제약이 셀트리온과 셀트리온헬스케어 식의 사업 형태를 통해 시너지를 낼 것으로 기대했다. 신라젠이 항암 바이러스 플랫폼으로 다수 신약후보 물질을 확보하고 명문제약은 다양한 의약품 판권을 보유한 만큼 내부적으로 스왑딜도 가능하다는 전망도 나온다.

엠투엔은 범한화가 기업으로 김승연 한화 그룹 회장 처남인 서홍민 회장이 수장으로 있다. 관계사로는 리드코프가 유명하다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr