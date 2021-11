이현욱 진주시의원, 지방의정 봉사상 수상…투철한 사명감으로 헌신 봉사

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시의회는 이현욱 도시환경위원장이 전국시군자치구의회 의장협의회로부터 그동안의 의욕적인 지방의정 활동을 인정받아 ‘지방의정 봉사상’을 수상했다고 2일 밝혔다.

지방의정 봉사상은 전국시군자치구의회 의장협의회에서 투철한 사명감으로 지역발전과 주민을 위해 헌신 봉사하는 기초지방자치단체 의원을 대상으로 수여한다.

이 위원장은 ‘개인형 이동장치 이용 안전 증진 조례’와 ‘행정사무감사 증인 불출석자에 대한 과태료 부과 요구의 건’을 발의하고 정수장과 대형폐기물 수집·운반·처리 대행업체를 현장 방문하는 등 활발한 의정활동을 수행했다.

또한 ‘경남도청 진주 환원’과 ‘관광산업의 패러다임’변화를 요구하는 등 시 현안 사업에 대해 남다른 관심과 열정을 보인다.

이 위원장은 “시민의 목소리에 항상 귀 기울이고 공감하며 초심을 잃지 않고 시민의 행복과 지역발전을 위해 최선을 다하겠다”고 수상소감을 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr