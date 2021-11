현대건설기계, 러시아·인니서 초대형 굴착기 42대 수주

85t·125t급 각 21대씩 계약 체결

[아시아경제 김흥순 기자] 현대건설기계는 최근 러시아와 인도네시아 광산업체 3곳과 85t급 굴착기 21대, 125t급 굴착기 21대 등 초대형 굴착기 42대를 수주했다고 2일 밝혔다.

세부적으로 러시아 광산업체 2개사와는 85t 굴착기 2대와 125t 굴착기 19대 수주계약을 했다. 이 가운데 125t 굴착기는 현대건설기계가 2019년 광산 개발에 특화해 출시한 국내 유일 제품이다. 고객사로부터 굴착기의 굴착력과 안전성, 운전자 편의성, 우수한 사후관리 등에서 높은 평가를 받고 있다고 회사 측은 설명했다.

현대건설기계는 러시아에서 수주한 굴착기 21대를 내년 6월까지 고객사에 순차적으로 인도할 계획이다. 이들 장비는 현지 광산에 투입돼 석탄 채굴에 활용될 것으로 예상된다.

인도네시아 광산업체와는 85t 굴착기 17대, 125t 굴착기 4대 수주계약을 했다. 이 장비들은 올해 4분기부터 내년 상반기까지 인도네시아 현지에 전달할 예정이다.

신흥시장에서 초대형 굴착기 수요는 경기 회복세와 석탄 가격 급등에 따라 지속적으로 증가할 전망이다. 지난 4월 국제에너지기구(IEA)가 발간한 '글로벌 에너지 리뷰(Global Energy Review) 2021'에 따르면 올해 세계 석탄 수요는 아시아 국가들의 발전부문 수요 확대에 힘입어 전년 대비 4.5% 증가할 것으로 예상됐다.

최근 중국이 전력난으로 인해 인접국가인 러시아, 인도네시아 등으로부터 석탄 수입을 늘리면서 해당국가의 채굴량이 증가하고 있다. 또 석탄가격의 글로벌 기준이 되는 호주산 유연탄 가격이 연초 대비 3배 이상 상승한 400달러 수준으로 급등하면서 초대형 굴착기에 대한 수요도 늘고 있다.

현대건설기계 관계자는 "최근 신흥시장을 중심으로 초대형 굴착기에 대한 구매문의가 지속되고 있다"며 "납기일에 맞춰 고품질의 장비를 인도해 고객 신뢰를 제고할 수 있도록 모든 역량을 집중할 계획"이라고 말했다.

