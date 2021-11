디딤, 연말 성수기 맞아 이벤트 준비

[아시아경제 문혜원 기자] 종합외식기업 디딤은 최대 성수기인 연말을 맞이해 대대적인 이벤트 준비에 나섰다고 2일 밝혔다.

디딤은 ‘연말 사전예약 이벤트’와 ‘디딤Day 이벤트’를 준비하고 있고, 고객들의 집중된 방문 시간을 분산시켜 고객들의 불편을 최소화 하도록 런치, 디너 시간을 1, 2부제로 나눠 운영할 계획이다.

연말 사전예약은 이달 14일까지 받고, 22일부터 연말까지 방문한 고객에게는 인기 메뉴인 육회(백제원, 한라담), 회몰이(오백년장어), 통우럭구이(도쿄하나)를 추가로 제공할 계획이다.

디딤Day 이벤트 기간(12월29일~31일)에 매장을 방문한 고객 가운데 일정 금액 이상 주문한 고객을 대상으로 디딤의 직영매장에서 사용 가능한 외식상품권을 제공할 예정이다.

디딤은 런치, 디너 시간을 1, 2부 별도로 운영하고 매장 수용 인원을 일정수준으로 유지해 고객들 간의 접촉을 최소화할 계획이다. 혼잡한 시간대가 부담스러운 고객은 오후 4시에 예약하면 5%할인 혜택을 받을 수 있다.

