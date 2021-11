한화테크윈, 임직원 아이디어로 '영상보안 솔루션' 사업 강화

사내 공모전 '인사이드 테크위너' 운영

[아시아경제 김흥순 기자] 한화테크윈은 임직원들이 사업 아이디어를 제안하고 이를 직접 구현해 상품화할 기회를 제공하는 '인사이드 테크위너' 프로그램을 진행한다고 2일 밝혔다.

한화테크윈은 기존 CCTV에 인공지능(AI)을 비롯한 4차산업 기술들이 접목됨에 따라 창의적인 솔루션 개발 경쟁이 가속화되는 상황에서 내부 전문가들인 임직원들의 능동적인 사업 참여가 중요하다고 판단해 이번 프로그램을 기획했다고 설명했다.

지난달 진행한 1기 프로그램에는 20여개 팀이 참여해 딥페이크 방지 AI솔루션, 태양광시스템 솔루션, AI번호판 검출 솔루션 등 다양한 아이디어들이 접수됐다.

거동이 불편하거나 돌봄이 필요한 어르신들의 건강과 안부를 확인하고 각종 사고로부터 보호하는 '부모돌봄 안심 AI 솔루션', 전기 설비를 설치하기 힘든 산지, 사막 등의 환경에서 태양광 발전을 활용해 CCTV에 전력을 공급하는 '태양광 솔루션' 등 현장에서의 경험을 토대로 제안된 아이디어들이 나왔다.

임직원들이 제안한 아이디어는 우선 다른 직원들의 투표를 통해 평가된다. 이후 관련 사업부서에서 사업성을 검토하고 경영진의 최종 심사를 거쳐 공식 프로젝트로 선정되면 별도 팀을 꾸려 본인의 아이디어를 구현할 수 있는 인프라 자원과 경비 등을 회사로부터 지원받게 된다.

안순홍 한화테크윈 대표는 "4차산업 신기술 발전을 선도하는 글로벌 보안업체로 자리를 굳건히 하기 위해서는 인사이드 테크위너와 같은 임직원들의 자발적인 참여가 중요하다"며 "임직원의 창의적인 아이디어가 회사 경쟁력으로 연결될 수 있도록 적극적인 지원을 할 계획"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr