동남권 최대 재테크박람회 ‘2021 부산머니쇼’ … 자산관리 최신 경향 소개

부산시, 11월4일~6일 벡스코 제2전시장서 ‘팡파르’



핀테크·블록체인 기업 참여, 메타버스·AI기술 선보여

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 성공적인 자산관리 방법을 총망라해 소개하는 동남권지역 최대 재테크박람회가 부산 벡스코에서 열린다.

부산시는 오는 4일부터 6일까지 3일간 ‘2021 부산머니쇼’를 매일경제신문과 공동으로 개최한다고 2일 밝혔다.

올해로 11회째를 맞는 2021 부산머니쇼에는 금융기술 분야인 핀테크 블록체인 산업계 70개사가 170여개 부스를 운영하는 전시회가 펼쳐진다.

또 재테크 세미나와 디지털금융 대전환 추세를 반영한 콘퍼런스 및 부대행사로 투자 IR(기업설명)쇼 등이 열린다.

전시회에서는 주요 금융 공기관과 기업들이 메타버스와 AI(인공지능) 기술을 활용한 콘텐츠를 선보인다.

한국거래소는 금 주식선물 EFT(상장지수펀드) 등 재테크 강연을 메타버스로 진행하며, 부산은행은 인공지능 기술로 고객의 얼굴을 인식해 본인 인증을 확인해주는 최신 핀테크 기술을 선보일 예정이다.

또 마이크로스프트사가 ‘케이팝(K-Pop)의 미래’라고 극찬한 블록체인 스타트업(창업기업)인 ‘스노우닥’이 메타버스 공연을 전 세계로 송출하는 기술을 보여준다.

스노우닥은 지난 4월 국내 최초로 케이팝과 케이컬처(K-culture)를 세계에 알리는 NFT(대체 불가능한 토큰) 플랫폼 서비스를 시작했다.

부산국제금융센터(BIFC) 입주 핀테크 스타트업이 참여한 유-스페이스(U-Space) BIFC관에서는 메타버스 주제 세미나와 콘텐츠 시연이 진행된다.

부산지역 IT(정보통신) 기술자와 학생들이 다양한 분야의 디지털 전환을 경험할 수 있게 된다.

올해 처음으로 열리는 디지털금융 콘퍼런스에서는 NFT를 포함한 가상자산과 메타버스의 가치와 전망에 대한 발표와 패널토론이 진행된다.

재테크 세미나에서는 세계경제 전망과 국내외 투자와 관련된 유익한 정보를 알려준다.

부대행사로 열리는 투자 IR쇼에는 10여개 기관 투자사가 참여해 펀드 및 투자계획 정보 제공, 기관 투자사와 1:1 매칭 상담으로 창업에 도움을 줄 예정이다.

또 부대행사로 부산 핀테크 스타트업과 데이터 선도기업인 SK플래닛이 공동 개발 중인 ‘소상공인 사업지원 솔루션’을 선보인다.

부산지역 소상공인에게 매출과 위치, 신용 등 정보 기반 사업분석과 영업 확대 방안을 제시한다.

부산시는 오는 4일 유-스페이스 BIFC관에서 SK플래닛, 비씨카드, 하나카드, 글로벌핀테크산업진흥센터와 데이터 기반 핀테크 산업 육성을 위한 협약도 체결할 예정이다.

사전등록 시 전시장 무료입장이 가능하며, 디지털금융 콘퍼런스 입장료를 할인받을 수 있다. 자세한 사항은 ‘2021 부산머니쇼’ 누리집을 참고하거나 사무국에 문의하면 된다.

이준승 부산시 디지털경제혁신실장은 “금융기관, 관련 기업이 디지털금융에 대한 최신 정보를 공유하고 업계 간 네트워크를 형성하는 기회를 가질 수 있다”고 말했다.

이 실장은 “재테크에 관심 있는 시민에게 자산관리와 증식에 관한 정보를 접하는 좋은 계기가 될 것”이라며 “부산시는 핀테크와 블록체인 산업의 선두 도시를 목표로 힘을 쏟고 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr