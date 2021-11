파월 연임 청신호?‥옐런 "바이든에 파월 칭찬"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령을 수행해 유럽을 방문중인이 재닛 옐런 재무부 장관이 1일(현지시간) CNBC방송과의 인터뷰에서 파월 의장 연임 가능성을 시사했다.

옐런 장관은 "바이든 대통령과 Fed 의장 후보에 대해 논의했고 경험있고 신뢰할 수있는 이를 선택하라고 조언했다"고 말했다.

그는 특히 "파월 의장이 확실히 잘했다고 생각한다"고 부연했다. 옐런은 이어 "파월이 이례적인 시기에 Fed를 잘 이끌었다. 파월은 코로나19 위기에 매우 훌륭하게 대응했고 완전 고용 달성에 중점을 둔 새로운 정책을 구축했다"고 강조했다.

파월 의장의 전임자이자 차기 Fed 의장 인선에 가장 강력한 영향력을 행사할 수 있는 옐런 장관의 평가는 파월의 연임 가능성이 높아진 것으로 해석할 수 있다.

CNBC 방송도 옐런 장관이 구체적인 입장을 밝히지 않았지만 파월 의장의 연임에 무게를 둔 발언을 했다고 전했다.

최근 Fed 고위 인사들의 부적절한 주식거래 파문도 파월 의장의 연임에 부정적인 영향을 미치지 못할 가능성이 커졌다.

엘리자베스 워런 민주당 상원의원 등 진보진영 인사들은 공화당적을 가진 파월 의장이 금융 규제를 완화하고 기후변화 대응에 소극적이라며 연임에 반대했다.

파월 의장의 임기는 내년 2월까지다. 마침 Fed는 2일부터 3일까지 이틀간의 일정으로 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 후 자산매입축소(테이퍼링) 결정을 할 것으로 예상되고 있다.

파월 의장이 연임할 경우 테이퍼링에 이어 제로 수준의 금리인상도 주도하며 코로나19 사태 대응은 물론 이후 통화정책 정상화까지 책임질 수 있게 된다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr