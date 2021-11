'위드코로나' 첫날 오후 6시까지 전국 1159명 확진

수도권 877명, 비수도권 282명 확진

1일부터 부산 실시간 집계서 제외

[아시아경제 이민지 기자] 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 1159명으로 집계됐다. 이날부터 부산이 실시간 수치를 발표하지 않기로 함에 따라 이 수치는 17개 시도 중 부산을 제외한 16개 시도의 확진자 합계다.

전날 같은 시간 부산 54명을 포함해 1178명이 신규 확진됐고, 1주일 전인 10월 25일에는 같은 시간에 부산 33명을 포함해 총 981명의 확진자가 발생했다.

이날 확진자가 나온 지역을 보면 수도권 877명, 비수도권이 282명이다. 시도별로는 서울 486명, 경기 283명, 인천 108명, 충남 67명, 경남 48명, 대구 36명, 전남 27명, 강원 26명, 충북 22명, 경북 21명, 대전 11명, 광주·전북 9명, 울산 4명, 제주 2명 등이다. 16개 시도 중 세종에서는 확진자가 나오지 않았다.

집계를 마감하는 자정까지 아직 시간이 남은 만큼 하루 뒤인 내달 1일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어날 것으로 보인다. 전날에는 오후 6시 이후 508명 늘어 최종 1686명으로 마감됐다.

지난 7월 초 시작된 국내 4차 대유행은 넉 달 가까이 이어지고 있다. 지난 26일부터 이날까지 최근 1주간 발생한 신규 확진자를 보면 일별로 1265명→1952명→2111명→2124명→2104명→261명→1686명으로, 일평균 1900명이었다. 이 가운데 해외 유입 사례를 제외한 지역발생 확진자는 1882명이다.

주요 신규 집단감염 사례를 보면 서울 병원 두 곳에서 집단감염으로 총 41명이 양성 판정을 받았다. 서울 노원구 소재 병원에서는 지난달 25일 최초 확진 발생 이후 26명이 추가 확진을 받으면서 집단감염 규모가 총 27명으로 늘었다. 서울 성북구 병원에서도 지난달 29일 첫 확진자가 나온 이후 집단감염으로 모두 14명이 확진됐다. 경남 거제에서는 지역 요양병원 관련으로 누적 49명이 확진됐고, 창원의 한 의료기관에서도 누적 확진자가 176명으로 증가했다.

