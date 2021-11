종로구 최초 3선 '일 잘하는' 김영종 종로구청장 국회의원 출마 위해 사퇴

김영종 구청장 “이제는 국민의 삶의 질을 향상시키고 더불어 다 같이 행복하게 잘 살 수 있는 세상을 만드는데 힘을 보태려 한다” 고 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] 김영종 종로구청장이 내년 3월9일 제20대 대통령 선거와 함께 실시되는 종로구 국회의원 보궐선거에 출마하기 위해 지난 10월29일 종로구의회에 구청장직 사임통지서를 제출했다.

김 구청장은 2010년부터 민선 5기에서 민선 7기에 이르기까지 지역주민들로부터 세 번이나 선택을 받은 종로구 최초 3선 구청장이다.

건축사 출신으로 도시계획 전문가인 김 구청장은 도시 전문가답게 종로구의 역사와 문화예술의 정체성을 지켜가며, 지속가능하고 안전한 도시관리로 뛰어난 행정능력을 발휘했다.

민선 5기 시작과 함께 ‘사람중심 명품도시 종로’를 만들기 위해 노력해 온 김 구청장은 586억 원 전액 민간투자로 종각역부터 광화문역까지 KT, 대림빌딩, 그랑서울 등 대형빌딩을 연결하는 지하보행환경을 조성, 국내 최초 민관협력 방식으로 푸르메재단과 함께 종로장애인복지관을 건립한 것과 도시비우기 사업 등 전국에서 벤치마킹하는 굵직한 사업들을 추진했다.

또 윤동주문학관, 박노수미술관, 청운문학도서관 등 종로구를 대표하는 문화시설을 건립, 전통과 문화예술의 중심 종로의 정체성을 살리기 위해 종로한복축제와 더불어 한복, 한옥, 한식, 한글, 한지, 우리소리 등 우리 ‘한(韓)문화’를 계승 발전시키는 데 크게 기여했다.

이와 함께 송현동 부지에 숲 공원과 어우러진 ‘이건희 기증관’ 건립을 이끌어 내는데 노력, 오래된 종로구청사를 새로 건립하기 위한 설계공모를 마치고 신청사 건립을 준비중에 있다.

임기 초부터 도로 청소와 실내공기질 개선 등을 포함한 ‘미세먼지 저감사업을 선도, 구민이 건강하고 행복한 도시, 정돈되고 안전한 도시 종로를 만들기 위해 최선을 다한 결과 삶의 질과 관련한 각종 평가에서 최고의 성적을 거뒀다.

또, 재임기간 직원들에게 청렴을 강조, '청렴한 구청장' 모습으로 직원들로부터 존경을 받아 왔다.

김 구청장은 "주어진 임기를 다하지 못하고 사임하는 것에 대해 구민들께 죄송한 마음과 함께 그 동안 도와주셔서 감사하다"며 앞으로 종로구민을 위해 열심히 일해 온 것처럼 이제는 국민의 삶의 질을 향상시키고, 국민이 보다 좋은 환경에서 더불어 행복하게 잘 살 수 있는 더 좋은 세상을 만드는 데 힘을 보태려 한다는 인사를 건넸다.

김 구청장은 대표적으로 2019년 제11회 다산목민대상 대통령상을 수상, 2019년 한국건축가협회 명예건축가로 선정되는 등 많은 큰 상을 수상했다. 특히, 2021년 올해는 대한민국 도시대상을 8년 연속 수상과 함께 대통령상을 수상, 2021 지역혁신 대통령상, 2021 대한민국 지식대상 대통령상을 수상하며 대통령상 3관왕을 달성하는 영예를 얻으며 '일 잘하는 단체장'으로 구민들로부터 인정받고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr