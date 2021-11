[포토] 현대오일뱅크, 햅쌀 증정행사

현대오일뱅크는 오는 30일까지 전국 주유소와 충전소 2600여곳에서 보너스카드 고객에게 햅쌀을 나눠주는 행사를 한다. 이 기간 주유소에서 4만원 이상(충전소 2만원)을 쓰면 자동 응모되며 당첨여부를 확인해 바로 받을 수 있다. 햅쌀은 대산공장이 있는 서산에서 생산된 것으로 700g씩 나눠준다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr