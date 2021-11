WP "美 FBI, 의회 폭동 몇주 전부터 첩보 받고도 간과"

[아시아경제 권재희 기자] 미국을 충격에 빠트렸던 워싱턴DC 의회 폭동과 관련해 연방수사국(FBI)이 사건 발생 몇주 전부터 첩보를 받고도 이를 간과한 것으로 드러났다.

31일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 지난 1월 발생한 의회 폭동 사건을 자체 조사하는 과정에서 이같은 정황이 포착됐다.

보도에 따르면 FBI를 포함한 사법 기관에는 의회 폭동 당일인 1월 6일 폭력 사태가 일어날 수 있다는 첩보가 몇 주 전부터 들어갔으며, 이런 첩보 중에는 당시 도널드 트럼프 전 대통령 지지자들이 워싱턴DC로 총기를 밀반입하는 방안을 온라인에서 모색한다는 정보도 포함돼 있었다.

이들 지지자가 경찰을 제압하고, 의원을 붙잡아 놓으려 모의했다는 것이다.

의회 폭동이 코앞으로 다가온 1월 2일에는 워싱턴DC 당국을 필두로 미 전역에서 경고음이 가동됐다고 한다.

이 경고음은 2001년 9ㆍ11 테러를 계기로 구축된 지역별 경고 체계에 근거한 것으로, 이들이 소셜미디어를 통해 예정일인 1월 6일에 의회에 난입해 의원들에 해를 입힌다는 모의가 수면 위로 드러난 것이다.

워싱턴DC 당국자는 이에 따라 FBI, 국토안보부, 군 정보 기관 등에 실시간으로 첩보를 공유했으나 이들 기관은 추가적인 행동에 나서지 않았다고 WP는 밝혔다.

경고대로 1월 6일 의회 폭동은 현실이 됐으며, 트럼프 전 지지자들의 의사당 난입으로 유혈 사태가 속출하면서 당일에만 4명이 숨지고 경찰 100여 명이 다쳤다고 WP는 지적했다.

WP는 관계자 230여명의 인터뷰, 수천 쪽에 이르는 법원 및 사법 당국 자료, 영상·사진·녹취 등을 토대로 이런 결론에 이르렀다고 설명했다.

미 하원은 특별조사위원회를 꾸려 이 사태를 조사 중이며, 현재까지 600여 명에게 폭력 행위 등의 혐의가 적용됐다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr