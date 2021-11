국민은행, 12일까지 KB굿잡 취업박람회 개최

"국민과 함께한 11년, KB굿잡이 계속 힘이 되겠습니다!"

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 12일까지 KB굿잡 웹사이트와 모바일 앱을 통해 언제 어디서나 국민 모두가 참여 가능한 '2021 제2차 KB굿잡 온택트 취업박람회'를 개최한다고 1일 밝혔다.

20회째를 맞는 ‘KB굿잡 취업박람회’는 총 누적 방문자 수만 73만여명에 달하는 단일 규모 국내 최대의 취업박람회이다. 현재까지 약 3900여개의 구인기업이 참가했고, 이번 취업박람회도 최종 350개 기업이 참가하며 준비단계부터 성황을 이뤘다.

이번 취업박람회는 ▲KB국민은행이 추천하는 우수기업뿐만 아니라 K-뉴딜 분야를 선도하는 ‘혁신기업 국가대표 1000’ ▲KB금융그룹이 육성하는 스타트업 ‘KB스타터스’ ▲동반성장위원회가 추천하는 대기업 협력사 등 우량기업과 미래성장 가능성이 높은 참가기업 확보를 통해 구직자의 선택 폭을 넓혔다. 뿐만 아니라 서울, 부산, 광주, 인천, 대구, 울산 등 주요 광역자치단체와 협업을 통해 전국 단위의 홍보를 통해 전국의 구직자들과 구인기업이 한자리에서 소통할 수 있는 ‘만남의 장’을 마련했다.

참여 구직자의 취업성 공률을 높이기 위해 ▲화상면접이 필수가 된 요즘, 구직자들의 면접 답변, 시선처리부터 스피칭까지 컨설팅을 받아볼 수 있는 ‘모의면접 체험’ ▲취준생들의 집중과 안정을 돕기 위한 ASMR 콘텐츠 ▲MBTI 유형별 직무추천 및 면접전략 특강 ▲개인의 성격과 흥미 유형에 맞는 직업 및 취업박람회 채용공고를 추천해주는 ‘맞춤형 채용공고 추천’ ▲기업·업무분석, 자기소개서 및 AI면접 컨설팅 등 전문 취업컨설턴트가 진행하는 온라인 취업컨설팅 ▲구직자에게 알려지지 않은, 급여·복지 등이 우수한 중소기업을 소개하는 ‘PR 챌린지’ ▲창업을 꿈꾸는 구직자 대상 종합컨설팅을 제공하는 ‘KB소호컨설팅’ 등의 프로그램을 운영한다.

KB국민은행은 ‘KB굿잡 취업박람회’ 참가기업이 KB국민은행에 신규대출 신청 시 최대 1.3%포인트 범위 내 우대금리를 제공하는 금리우대 프로그램을 제공하고 박람회를 통해 정규직원을 채용한 기업에게 1인당 100만원(기업당 최대 1000만원)의 채용지원금도 지급한다.

KB국민은행 관계자는 “KB굿잡 취업박람회는 KB금융의 ‘ESG경영을 통한 포용적 금융’에 부합하는 대표적인 사회공헌 프로그램

"이라며, “위드 코로나를 맞아 구직자와 구인 기업을 위한 다양한 방식의 일자리 창출 지원을 위해 노력하겠다”고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr