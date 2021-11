엔제리너스, 동원참치와 협업 제품 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 엔제리너스는 동원참치와 협업해 ‘이달의 반미’를 출시했다고 1일 밝혔다.

이달의 반미는 기존 반미 샌드위치 5종(▲오리지널 불고기 ▲햄&에그 ▲에그마요 ▲훈제베이컨에그 ▲꽃살크래미)이다.

엔제리너스는 올해 4월 매콤한 파스타를 넣어 빠네를 연상시키는 ‘아라비아따 반미’ 출시를 시작으로, 여름 시즌엔 삼양식품의 불닭소스와 협업해 강렬한 매운맛이 특징인 ‘불닭 반미’를 선보였으며, 세번째로 참치캔의 대표 브랜드 동원F&B의 ‘동원참치’와 콜라보한 ‘동원참치 반미’를 출시했다.

12월31일까지 한정 판매하는 동원참치 반미는 부드러운 참치마요와 데리야끼소스,. 가쓰오부시 토핑으로 감칠맛을 더해 제품 고유의 맛을 유지한 친숙한 맛의 제품이다.

엔제리너스의 반미 샌드위치는 베트남 대표식사 메뉴인 반미를 한국인 입맛에 맞춰 국내산 쌀로 만들어, 부드럽고 쫄깃한 식감의 바게트에 신선한 야채와 고기 등 토핑으로 가득 채워 든든한 한끼를 즐길 수 있는 제품이다. 출시 이후 분기별 평균 30만∼40만개씩 팔리고 있다.

