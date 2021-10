하나카드 "페이코플러스 체크카드 받고 주식계좌 만들며 주식 드려요"

11월 말까지 페이코 플러스 체크카드 발급받고

이베스트 투자증권 계좌 신규 개설하면 주식 1주 증정

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 페이코 애플리케이션(앱)에서 '페이코플러스 체크카드'를 신규 발급하고 이베스트 투자증권 주식계좌 신규 개설 시 랜덤 주식을 100% 지급하는 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

페이코플러스 체크카드는 하나카드와 NHN 페이코가 제휴해 출시한 체크카드로 기존 카드 대비 포인트 적립 혜택을 강화했다. 전월 이용금액 30만원 이상일 경우 페이코에 등록해 건당 1만원 이상 결제 시 금액의 3%를 페이코 포인트로 적립해준다. 월 최대 1만 포인트까지 적립 받을 수 있으며 온·오프라인 가맹점에서 포인트를 현금처럼 사용할 수 있다.

오는 11월 30일까지 페이코 앱을 통해 페이코플러스 체크카드를 신규 발급받고, 이베스트 투자증권 주식계좌를 비대면으로 최초 개설하는 모든 고객을 대상으로 국내 주식 랜덤 1주를 증정한다. 대상 주식은 삼성전자, 한국전력, KODEX 삼성그룹, 한화손해보험 4개이다. 두 조건 모두 충족 시 이베스트 투자증권 주식 계좌로 주식 1주가 지급되며 페이코플러스 체크카드 외 하나 체크카드 소지 시 이벤트 대상에서 제외된다.

카드 발급과 이베스트 투자증권 주식계좌 개설 모두 페이코 앱에서 진행할 수 있으며, 비대면 주식 계좌 개설 시 개설지점은 다이렉트 지점으로, 이벤트코드는 하나카드로 입력하면 이벤트에 자동 응모된다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr