[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 두산밥캣=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1조5463억원, 영업이익 1296억원

◆ SK바이오사이언스=3분기 잠정실적 매출 2208억원, 영업이익 1004억원

◆ 종근당=3분기 잠정실적 매출 3413억원, 영업이익 370억원

◆ 만도=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1조4360억원, 영업이익 532억원

◆ 효성티앤씨=계열사 '효성스판덱스(Ningxia)'에 각 201억원, 234억원 규모 채무보증 결정

◆ 한국금융지주=자회사 한국투자증권, 단기차입금 4900억원 증가 결정

◆ DL=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1조7137억원, 영업이익 745억원

◆ 종근당바이오=3분기 잠정실적 매출 379억원, 영업손실 23억원

◆ 대한전선=3분기 잠정실적 매출 4563억원, 영업이익 133억원

◆ CJ CGV=계열사 CGI홀딩스에 234억원 규모 채무보증 결정

◆ 한화=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 13조4168억원, 영업이익 5732억원

◆ 두산중공업=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 3조4607억원, 영업이익 2431억원

◆ 아모레퍼시픽=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1조1089억원, 영업이익 503억원

◆ 호텔신라=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 9687억원, 영업이익 209억원

◆유나이티드=3분기 잠정실적 매출 571억원, 영업이익 86억원

◆ 효성=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 8613억원, 영업이익 1758억원

◆ 효성화학=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 6306억원, 영업이익 329억원

◆ 효성티앤씨=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 2조3882억원, 영업이익 4339억원

◆ 한진중공업='대전 선화B구역 재개발 사업' 수분양자에 312억원 규모 채무보증 결정

◆ 아모레G=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1조2145억원, 영업이익 517억원

◆ 제이준코스메틱=에쓰씨컴퍼니 지분 100% 55억원에 취득 결정

◆ 삼양홀딩스=엔씨켐 지분 49.92% 575억원에 취득 결정

◆ 아모레G=임직원 성과보상 및 장기 근속자 포상 위해 200억원 규모 자사주 장내 취득 결정

◆ 동아에스티=과민성 방광 치료제 DA-8010의 한국 식품의약품안전처(MFDS) 제3상 임상시험계획 승인신청

◆ 효성중공업=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 7322억원, 영업이익 240억원

◆ 효성첨단소재=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 9671억원, 영업이익 1399억원

◆ 크래프톤=미국 '언노운 월드 엔터테인먼트(Unknown Worlds Entertainment, Inc.)' 지분 100% 8788억원에 양수 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr