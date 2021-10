[아시아경제 이지은 기자] 주요20개국(G20) 정상회의 참석차 이탈리아 로마를 방문 중인 문재인 대통령은 30일(현지시각) 정상 단체사진 촬영 전 앙겔라 메르켈 독일 총리와 조우했다.

메르켈 총리는 문 대통령에게 독일 차기 총리 유력 후보인 울라프 숄츠 재무장관 겸 부총리를 소개했다. 숄츠 장관은 G20 재무장관회의에 참석 중이며, 양자 회담에도 배석했다.

아울러 이날 저녁 마리오 드라기 이탈리아 총리 주최 만찬 시 문 대통령 옆자리에 앉은 메르켈 총리는 '차기 독일 총리 취임 후에도 좋은 양자 관계를 유지하길 희망한다'고 언급했다.

