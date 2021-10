신한금융, BNPP카디프손보 인수…'종합금융그룹' 완성

BNP파리바그룹 보유 지분 95% 400억원대 인수

[아시아경제 이광호 기자]신한금융지주가 외국계 보험회사인 BNP파리바카디프손해보험을 인수한다. 손보사가 없었던 신한금융이 카디프손보를 자회사로 편입하면 종합금융그룹에 걸맞은 포트폴리오를 완성하게 된다.

31일 금융권에 따르면 신한금융은 지난 26일 이사회를 열어 카디프손보 인수 안건을 의결한 데 이어 29일 프랑스 BNP파리바그룹과 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

신한금융은 BNP파리바그룹이 보유 중인 카디프손보 지분 95%를 400억원대에 인수하기로 한 것으로 알려졌다. 나머지 지분은 이미 신한라이프생명이 보유 중이다.

카디프손보는 2014년 BNP파리바가 2014년 BNP파리바가 전 에르고다음다이렉트손보를 인수해 출범했다. 카디프손보는 기업보험, 특수보험을 주로 취급하는 소형 손보사다.

신한금융이 카디프손보를 인수하는 건 손해보험업 라이선스를 취득하기 위해서다. 신한금융은 계열사 중 손보사를 가지고 있지 않다.

현재 금융당국은 업권 경쟁 심화 등을 이유로 라이선스를 더는 발급하지 않고 있어 손보사 인수·합병(M&A)만이 유일한 방법이다.

조용병 신한금융 회장은 금융지주 포트폴리오의 '마지막 퍼즐'로 꼽히는 손보사 인수에 강한 의지를 보여왔다. 조 회장은 카디프손보를 18번째 자회사로 편입하고 디지털 특화 손보사로 키워 포트폴리오를 완성한다는 방침이다.

신한금융은 조만간 금융당국에 카디프손보의 자회사 편입 승인을 신청할 것으로 보인다.

