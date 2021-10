심상정, ‘李재난지원금’ 저격… “세금은 꿀단지 아냐”

[아시아경제 류태민 기자] 심상정 정의당 대선후보는 31일 더불어민주당 이재명 후보의 전 국민 재난지원금 지급 추진 방안에 대해 비판했다.

심 후보는 이날 정의당 전국위원회 모두발언에서 “국민의 세금은 집권 여당이 정치적 유불리에 따라 곶감 빼먹듯 쓰는 꿀단지가 아니다”라면서 “여당 대선후보는 '위로'를 말할 때가 아니라 '책임'을 말할 때”라고 밝혔다.

심 후보는 “더불어민주당 이재명 대선후보가 뜬금없이 국민 1인당 100만원의 재난지원금 지급을 언급했다. 재난지원금은 집권 여당의 대선 전략이 될 순 없다”라며 “지금 필요한 것은 의료인력과 공공의료 확충, 손실보상과 상병수당 등 위드 코로나 시대를 성공적으로 대비하기 위한 공공의료 및 방역시스템을 구축하는 것”이라고 했다.

앞서 이 후보는 지난 29일 기자들에게 “코로나 초기에 가계 지원, 소위 재난지원금 또는 재난기본소득 금액을 최소 1인당 100만원은 되지 않겠느냐고 말씀드렸다”면서 “그러나 그동안 지급된 것은 국내총생산(GDP) 대비 다른 나라들에 비해서 턱없이 적다. 전국민 재난지원금 지급을 추진하겠다”고 밝혔다.

한편 정의당은 이날 서울 중구에서 전국위원회를 열고 만장일치로 심 의원을 대선후보로 인준했다. 심 후보 측은 11월 1일 중앙선거관리위원회에 대선 예비후보 등록을 할 예정이다.

