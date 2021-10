유승민 "안철수 출마하면 단일화할 것…중도보수 분열 막아야"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대권주자 유승민 전 의원이 당의 대선 후보가 된다면 국민의당 안철수 대표와의 단일화를 추진하겠다고 밝혔다.

31일 유 전 의원은 대구시당에서 연 기자회견에서 "안 대표가 끝까지 대선에 나와서 몇 퍼센트라도 (표를) 가져간다면 그것은 중도 보수의 분열이고 정권 교체가 더 힘들어진다"라며 이같이 밝혔다. 그는 "안 대표와 바른미래당을 같이 해본 경험이 있고 그분에 대해서 잘 알기에 설득할 자신이 있다"라며 "이준석 국민의힘 대표가 (안 대표와) 개인적인 감정은 있을 수 있겠지만, 이런 단일화에 대해서는 마음을 크게 열고 '통 크게' 행동해야 한다"라고 덧붙였다.

이날 유 전 의원은 "윤석열 전 검찰총장 캠프 측의 중진 의원으로부터 공천 협박을 받는다는 이야기가 있었다"라며 "또 홍준표 의원 측에서도 지방선거 공천권을 빼앗아 버리겠다는 식의 이야기가 있었다"라고 발언했다. 그는 "이런 구태를 당장 멈추고 명확한 사실관계를 밝혀야 한다"라며 "만약 사실이라면 윤 전 총장이나 홍 의원이나 둘 다 후보의 자격이 없다"라고 비판의 목소리를 높였다.

유 전 의원은 당내 경선 과정에서의 후보 단일화에 대해서는 선을 그었다. 그는 "일부에서 거론되는 단일화 이야기는 윤 전 총장이나 홍 의원 측에서 여러 가지 형태로 만든 흑색선전"이라며 "당의 경선 자체가 우리의 단일 후보를 뽑는 과정인데 무슨 단일화를 따로 하겠냐"라고 답했다. 또한 "제가 끝까지 완주하지 않고 단일화를 한다는 것은 처음부터 지금까지 한 번도 생각해 본 적 없고 있을 수 없는 일"이라고 강조했다.

유 전 의원은 "내일 아침부터 당원 투표가 시작된다"라며 "본인의 한 표 한 표가 바로 정권 교체의 승패와 직결된다는 무거운 현실을 직시해달라"라고 설명했다. 이어 "어느 후보가 돼야 정권을 교체할 수 있을지, 민주당 정권보다 훨씬 더 이 나라를 잘 책임지고 만들어갈 수 있을지만 생각하고 투표에 임해주기를 부탁드린다"라고 지지를 호소했다.

