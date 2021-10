정부, '남극해 해양환경 및 생물보존' 국제협력 강화키로

[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 이달 18~29일 화상으로 열린 '제40차 남극해양생물자원보존위원회(CCAMLR)' 연례회의에 참석해 남극해 해양환경과 생물 보호 방안을 논의했다고 31일 밝혔다.

CCAMLR은 남극 해양 환경 보전을 위해 1982년 발족한 정부 간 기구다. 한국과 미국, 영국, 유럽연합(EU), 중국 등 26개 회원국이 참여하고 있다. CCAMLR는 설립 40주년을 맞아 열린 이번 회의에서 남극해 해양환경 및 생물 보존, 불법·비보고·비규제 어업 근절, 과학 조사를 위한 국제 협력 강화 등을 내용으로 한 공동 선언문을 채택했다.

해수부는 한국이 동부 남극해와 웨들해 해양보호구역 지정 제안서의 공동발의국임을 고려해 제안서 채택을 적극적으로 촉구하는 동시에 기후변화 대응 논의에도 참여했다. 회원국의 규정 준수 감독 절차와 관련해 개정 필요성이 대두되면서 다음 연례회의 개최 전까지 비대면 작업반 활동의 의장 역할도 맡기로 했다. 이번 연례회의에서는 2021~2022년 어기 우리나라 어선 9척의 입어신청도 최종 승인됐다.

우동식 해수부 국제협력정책관은 "이번 회의를 통해 우리나라가 남극해 해양생물과 해양환경 보호에 앞장서는 선도국가로서의 입지를 다졌다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr