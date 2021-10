앞으로 태권도협회 미등록 도장 수련생 위한 승단 심사 정기적 개최키로

협회 미가입 도장 수련생에 대한 심사 정례화 및 일정 사전 공지

[아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회는 대한태권도협회와 협회에 가입한 태권도장만 승품·단 심사를 받을 수 있도록 운영돼 온 기존 관행을 개선하기로 합의했다고 31일 밝혔다.

그동안 공정위는 서울시태권도협회(서태협)의 부당한 회원등록 거절 행위에 대한 조사 과정에서 태권도장들이 서태협 등 시·도 협회에 등록해야만 승품·단 심사를 받을 수 있음을 확인하고 대한태권도협회와 개선방안을 논의했다.

태권도의 품·단은 수련자의 실력에 대해 권위와 명예를 부여하는 것으로 승품·승단은 태권도인들의 주요 수련 목표이다. 따라서 승품·단 심사를 받을 수 없는 태권도장은 수련생을 유치해 사업을 영위하는데 상당한 어려움이 있다.

현재 대한태권도협회는 원칙적으로 모든 태권도장들이 승품·단 심사를 받을 수 있도록 규정과 절차를 두고 있다. 심사 종류는 등록도장을 위한 '정규심사'와 그 외 '비정규심사'로 구분되며, 미등록도장은 비정규심사에만 응시할 수 있다.

하지만 그동안 미등록도장 심사는 거의 개최되지 않아 미등록도장 수련생들이 심사에 응시하는 것이 사실상 불가능했다. 실제 등록도장을 위한 정규심사는 매월 수차례 개최된 반면 미등록도장 심사는 지난 5년간 단 1회만 개최(2016년 12월3일)됐다.

이에 대한태권도협회는 미등록도장의 수련생들도 승품·단 심사에 응시할 수 있도록 모든 심사를 정례화하기로 했다. 시·도 협회는 정규심사뿐 아니라 미등록도장을 위한 비정규심사도 정기적으로 개최할 예정이다. 아울러 정규심사와 비정규심사 일정을 사전에 통합 공개해 일선 도장들의 예측 가능성을 높이기로 했다.

공정위 관계자는 "이번 제도개선으로 협회 가입의 자율성이 증진되어 등록도장·미등록도장 간 경쟁이 촉진되고 수련생과 학부모에 대한 서비스가 제고되는 등 소비자 후생이 증진될 것으로 기대된다"고 말했다.

