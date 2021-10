‘위드 마스크’ 수능 앞둔 수험생, 공부할 때 편한 마스크 선택법

수험생 및 학부형 200명 대상 마스크 사용성 조사

‘안정성’, ‘편안한 호흡’ 주요 기능 꼽아

[아시아경제 김희윤 기자] 올해도 수험생의 마스크 착용이 의무화된 가운데 3주 앞으로 다가온 수능일에 수험생에게 최적화된 마스크에 관심이 집중되고 있다.

31일 바이오헬스케어기업 DW바이오가 고등학생 1~3학년 100명과 학부모 100명, 총 200명을 대상으로 ‘수험생 대상 마스크 사용성 평가’를 조사한 결과 수험생이 가장 중요하게 생각하는 마스크의 요소는 ‘안전성 인증 마크’, 기능은 ‘편안한 호흡’으로 나타났다고 밝혔다.

수험생이 마스크를 구매할 때 가장 중요시하는 요소는 'KF94 식약처 인증 여부'가 25%로 가장 많았다. '디자인이나 컬러, 착용 시 모습이 괜찮아 보이는 제품'이 12%, '얇거나 가벼운 것으로 유명한 제품'을 중요하게 생각한다는 대답이 11%로 뒤를 이었다.

기능적인 부분에서는 54%가 '숨쉬기에 답답하지 않음'을 중요하게 고려한다고 답했다. 이어 '편안한 착용감, '디자인이나 컬러, 착용 시 모습이 괜찮아 보이게 함'을 중요시한다는 대답이 각각 6%로 나타났다.

수험생 마스크 구매 형태는 89%가 마스크를 직접 구매하지 않는 것으로 집계됐다. 직접 구매하지 않는 응답자 전원은 부모님이 구매해주는 마스크를 사용한다고 응답해 30~50대 학부형 세대의 구매 영향력이 마스크 시장에서도 크게 작용하는 것으로 확인됐다.

자녀의 마스크 구매 시 주요하게 생각하는 요소에 대해 학부모는 수험생과 마찬가지로 'KF94 식약처 인증 여부'(28%)를 우선으로 꼽았다. 이어 '평균가보다 다소 비싸나 품질이 우수한 제품'이 20%로 2위를, '국내 생산 제품'(17%),'얇고 가벼운 것으로 유명한 제품'(10%)이 뒤를 이었다. 외형적인 요소도 상위 응답률을 기록했던 수험생과 비교했을 때, 학부형들은 제품 품질 부분을 보다 중요시하는 것으로 풀이된다.

DW바이오 관계자는 "수능은 오전 8시 40분부터 길게는 오후 5시 45분까지 이어지는 긴 호흡의 싸움인데, 시험 시간 내내 마스크를 착용해야 하므로 시험 시간과 동일한 시간에 맞춰 듣기평가를 포함한 모든 모의고사에 마스크를 쓰고 실전 감각을 기르는 것이 중요하다"며 "호흡이 편해 학생들이 선호하는 마스크로 꼽힌 '에어데이즈 KF94 슬림핏'마스크'는 수험생 응원 디자인과 마일리지 이벤트 등 다양한 수험생 응원을 진행할 것"이라고 밝혔다.

