[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대표가 31일 대선 출마를 선언한다

국민의당은 안 대표가 이날 오전 10시 국회 내 잔디광장에서 대선 출마 선언식을 진행한다고 공지했다.

안 대표는 이번에 3번째 대선 출마다.

앞서 안 대표는 2012년 대선에 출마해 문재인 후보와 단일화를 논의하다 중도에 문 후보 지지를 선언하고 하차했다. 2017년 대선에서는 국민의당 후보로 출마해 3위를 기록했다.

앞서 안 대표는 서울시장 보궐선거 출마를 선언하며 대선에 나서지 않겠다고 밝혔었다.

